Un uovo di Pasqua per raccogliere fondi e chiedere pene più severe per chi maltratta gli animali

Pasqua si avvicina e se volete acquistare un uovo di cioccolato il cui ricavato vada a favore degli animali potete scegliere quello della Lav che troverete in piazza questo e il prossimo week end.

In tante piazze italiane durante il finesettimana del 30 e 31 marzo e in quello del 6 e 7 aprile sarà possibile acquistare un uovo di cioccolato biologico, vegano e equo-solidale per contribuire a far sì che gli animali abbiano maggior diritti.

L’iniziativa è a cura di Lav che contemporaneamente raccoglierà le firme per la petizione che chiede a Governo e istituzioni di rafforzare le pene per chi maltratta gli animali. Concretamente si chiede di migliorare la Legge 189/04 garantendo a chi compie questo tipi di reato pene più severe ed efficaci.

Purtroppo in Italia sono ancora numerosi i maltrattamenti su animali a tal punto che ogni ora viene aperto un fascicolo che riguarda questo tipo di reato. La legge è vecchia e va senza dubbio migliorata dato che in troppi casi i colpevoli rimangono praticamente impuniti. Ecco allora l’importanza di firmare la petizione parte della campagna “Chi maltratta paga” che chiede:

pene più severe per chi maltratta animali con aggravanti ad esempio se ciò avviene in presenza di minori

con aggravanti ad esempio se ciò avviene in presenza di minori confisca obbligatoria dell’animale che invece in molti casi rimane ancora nelle mani di chi l’ha maltrattato, nel caso ad esempio sia il suo stesso proprietario

che invece in molti casi rimane ancora nelle mani di chi l’ha maltrattato, nel caso ad esempio sia il suo stesso proprietario introdurre il reato di strage di animali



Per trovare la piazza più vicina a casa vostra potete cliccare qui e selezionare la vostra regione di appartenenza sulla cartina.

Francesca Biagioli