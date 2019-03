Le terribili immagini di due cacciatori che sparano a mamma orso e i suoi cuccioli in letargo

Uccisi mentre dormivano, nel modo più meschino possibile, mentre si sentivano al sicuro in letargo e senza difese. Mamma orsa e i suoi due cuccioli sono stati colpiti da due cacciatori in Alaska.

Attenzione in questo articolo sono contenute foto e video che potrebbero urtare la vostra sensibilità



Una battuta di caccia illegale, per padre e figlio che nell’Esther Island, in Alaska che hanno sterminato una famiglia, mamma orsa e i suoi cuccioli, mentre erano nella loro tana in letargo.

Il fatto è successo nell’aprile 2018 ma solo adesso sono state pubblicate le immagini dall’associazione ambientalista The Humane Society of the United States perché finalmente Andrew Renner, 41 anni, e il figlio Owen Renner, 18 anni sono stati condannati per il gesto.

Si è arrivati ai colpevoli perché la tana e la zona in cui vivevano mamma orsa e i suoi cuccioli era attenzionata per uno studio di ricerca, così nelle immagini delle telecamere nascoste è stata filmata la terribile scena.

Solo qualche giorno fa, avevamo parlato del cacciatore che aveva sparato un leone mentre dormiva, questa scena è altrettanto vergognosa. I due si avvicinano alla tana e sparano a mamma orsa per poi passare ai cuccioli senza pietà.

**ATTENZIONE QUESTO VIDEO CONTIENE IMMAGINI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITA'**

Dopo l’uccisione, i due si sono fatti fotografare con gli orsi scuoiati a testimonianza del loro ‘eroico gesto’. Entrambi sono stati condannati per l’uccisione e Andrew Renner è stato accusato di manomissione delle prove e falsificazione.

Ma cinque mesi di prigione per il padre e i servizi sociali per il figlio, non riporteranno indietro questa piccola famiglia che stava al sicuro nella propria tana.

