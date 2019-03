C'è un negozio di patate dolci arrostite gestito da questo Shiba in Giappone

Nessun animale 'umano' gestisce questo negozietto di patate dolci arrostite di Hokkaido, in Giappone. Ad accogliere i clienti, infatti, è un bellissimo e dolcissimo shiba inu.

Quando qualcuno si avvicina al chiosco, infatti, il cane mostra il suo musetto per salutare il potenziale acquirente. Si chiama Ken-kun e ha 3 anni.

"犬 の 焼 き 芋 屋" è in realtà un negozio self-service. I clienti devono aprire la scatola bianca e scegliere la patata dolce arrostita che più piace. Il denaro deve essere infilato in una piccola buca apposita.

Come mostrato nella foto qui sotto, una patata dolce arrostita costa 100 yen (circa 1 dollaro).

Quindi, tutto si basa sulla fiducia: se le persone prendessero una patata e andassero via senza pagare, nessuno se ne accorgerebbe.

C'è un cartello che dice "siccome sono un cane, non posso darti il resto".

Quindi se paghi più di 100 yen, Ken-kun avrà più soldi per comprarsi del cibo per cani.

Il chiosco si trova qui si trova qui: 北海道 札幌 市 清 田 区 田 田 2 条 1 丁目 15-11 (1-chome 15-11, Kiyota-ku, Sapporo-shi, Hokkaido).

Ovviamente il cane non è sempre presente, anzi in realtà non c'è quasi mai. Ken-kun vive con i suoi proprietari, che lo lasciano nel negozietto solo per brevissimi periodi.

Se avete in programma un viaggio in Giappone, provate a vedere se siete abbastanza fortunati per incontrarlo!

