Il gatto e la volpe banchettano insieme, come nelle favole

Muso e muso nella stessa ciotola, in barba ad ogni luogo comune: è diventata virale la foto di un gatto e di una volpe che banchettano assieme come fossero eterni compagni di pappa. La storia arriva da Laglio, un paesotto in provincia di Como, dove Mario Gigliotti già qualche mese fa ha cominciato ad ospitare nel suo giardino una meravigliosa volpina.

Un quadretto di collodiana memoria che si è ripetuto ogni sera per almeno 6 mesi, durante i quali il signor Gigliotti ha ricevuto costantemente la visita della volpe, pronta a fare scorpacciata di pasta, mele, pere e asparagi. E non da sola.

“ In giardino ci sono i nostri gatti e mentre il maschio era imperturbabile e vedeva passare la volpe senza nemmeno alzarsi per andarle incontro, la femmina era più territoriale. Voleva vedere cosa le dessi da mangiare. Non accettava che alla volpe venisse riservata qualcosa che a lei era vietata, così è arrivata persino a mangiare a sua volta gli asparagi ”, racconta Gigliotti.

Un po’ di diffidenza iniziale, ma poi la volpina si è fatta sempre più intraprendente fino ad arrivare a farsi accarezzare e a prendere il cibo direttamente dalle mani di Mario o dalla stessa ciotola dei suoi gatti.

“ Arrivava tutti i giorni alla stessa ora per cena e se non eravamo a casa, ci aspettava sullo zerbino. Ci vedeva arrivare e ci riconosceva ”.

Solo poche settimane fa, le visite della volpe sono diventate più rare fino ad interromepersi: “ Le ultime volte in cui è venuta sembrava avere un problema alla zampa posteriore che la faceva zoppicare – racconta Mario Gigliotti. Stavo cercando di capire come fare a prenderla per portarla dal veterinario quando ha smesso di presentarsi. In paese era diventata una piccola star, sapevano tutti che passava di qui alla sera e tutti le volevano bene ”.

Rimane comunque una bellissima storia di condivisione! E speriamo che la volpe stia bene!

