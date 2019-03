Questo rospo tossico sta minacciando la salute dei cani in Florida

Alcuni rospi tossici stanno seriamente minacciando la salute degli animali domestici nel sud della Florida. La situazione è aggravata dal fatto che nella zona sta piovendo molto e di conseguenza un numero davvero spropositato di questi anfibi si aggira nei centri abitati.

Apparentemente sono degli innocui rospi, in realtà questi animali sono particolarmente pericolosi per i cani in quanto tossici. Stiamo parlando del rospo delle canne (Rhinella marina) una delle specie di anuri più infestanti al mondo.

Il problema che sta vivendo il Sud della Florida è proprio che questi piccoli rospi si sono moltiplicati a dismisura a tal punto che non è difficile, in una sola sera, avvistarne addirittura 200. Hanno iniziato a comparire in un quartiere a Palm Beach Gardens ma ora sembrano ovunque e si trovano sui marciapiedi, sui vialetti, ai bordi delle piscine e a volte è anche difficile camminare senza calpestarli.

Il pericolo è maggiore per i cani di piccola taglia per cui anche piccole quantità della tossina tipica di questo rospo può fargli perdere la vita.

Gli animali, infatti, attirati dai rospi rischiano di entrare in contatto su labbra o bocca con quella sostanza velenosa dall’aspetto bianco lattiginoso e appiccicosa che secerne appunto il rospo delle canne.Se un cane lecca o morde il rospo la tossina può attaccare il suo sistema nervoso in pochi minuti. I sintomi possono includere maggiore produzione di bava, convulsioni, perdita di coordinazione e, nei casi più gravi, persino la morte.

I proprietari di animali domestici devono quindi prestare particolare attenzione, soprattutto nei giorni di pioggia quando si aggirano più rospi e di notte. Se il cane, nonostante l’attenzione del proprietario, entra comunque in contatto con il rospo va subito portato a sciacquare la bocca per 15 minuti e subito dopo condotto dal veterinario.

