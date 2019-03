Il terribile e scioccante filmato di un cacciatore che spara a un leone addormentato 

Una delle scene più raccapriccianti mai viste, quella mostrata in un video in cui un cacciatore di trofei uccide un leone sdraiato a terra perché probabilmente addormentato. E ora in tanti chiedono nome e cognome di chi è stato capace di un gesto tanto vile.

Ridono orgogliosi, si stringono la mano convinti della loro onnipotenza. Cosa c’è di onnipotente nell’uccidere un animale e soprattutto nel farlo mentre il leone è inerme e senza difese, proprio non riusciamo a capirlo.

Un video che potremmo definire in un solo modo: disgustoso. La caccia di trofei è già di per sé inconcepibile, ma uccidere così cela una mente perversa e pericolosa. L’uomo silenziosamente farfuglia qualcosa, poi spara un colpo, poi un altro. Il leone si contorce dal dolore, a terra agonizzante, prima di morire.

Le immagini sono state condivise da @Protect_Wldlife, ma non sono stati forniti dettagli su dove è avvenuto questo gravissimo fatto, né nome e cognome del cacciatore di trofei. Come sappiamo, i leoni sono nella nella Lista Rossa ICUN delle specie minacciate e sono tra gli animali definiti vulnerabili. Oggi, infatti, sono meno di 23mila, solo un secolo fa erano 200mila e c’è chi teme che entro il 2050, il re delle Foresta, potrebbe estinguersi.

Immediate le reazioni del popolo del web: “una coppia da brividi”, “idioti”, “per soldi e senza umanità”, “è disumano sparare a un animale, ma farlo mentre dorme lo è ancora di più”, sono solo alcuni dei commenti sotto il video.

This 'hunter' sneaked up on a SLEEPING #Lion and killed it!



How brave, how sporting - HOW CUNTISH!!!



According to the @NatGeo

magazine, the Lion will have disappeared from the African continent in 2050!!!! RT if you want a GLOBAL ban on ALL #trophyhunting NOW!! @RickyGervais pic.twitter.com/F5qcOpE0ix

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) 18 marzo 2019

E con uno in particolare siamo d’accordo: “C'è qualcosa che non va nelle persone che traggono piacere dall'uccidere animali. Per quanto mi riguarda, parliamo di uno psicopatico. Il mondo è pieno di cose da fare, non c’è una sola ragione per passare il tempo a uccidere”.

Leggi anche:

Dominella Trunfio