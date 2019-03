Il rarissimo cucciolo di elefantino rosa avvistato in Africa (VIDEO)

Un elefantino rosa cammina insieme ai suoi simili in mezzo al verde. Non vi stiamo raccontando una storia di fantasia, non è Dumbo ma è accaduto davvero. Siamo in Sudafrica, dove nel Parco nazionale Kruger è stato avvistato questo particolarissimo cucciolo.

Nato circa 2-3 settimane fa, il piccolo vagava insieme ad altri suoi simili per il parco, una delle riserve faunistiche più grandi dell'Africa, che ospita i cosiddetti Big Five: leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali.

Ma l'elefantino rosa è una vera e propria rarità. Ad avvistarlo è stata la guida di un safari, Timothy Jansen Van Vuuren che lo ha filmato. Il video, pubblicato su YouTube, ha fatto il giro del mondo. A notarlo anche Nicki Coertze, un ministro di 58 anni proveniente dal Sudfrica, che stava visitando il Kruger National Park con la famiglia.

"Stavo cercando di rimanere super fermo nonostante l'eccitazione degli altri nella macchina", ha detto Coertze all'agenzia di stampa Caters.

Dal filmato non è chiaro se l'elefantino sia affetto da albinismo o se la sua colorazione insolita sia dovuta a una condizione genetica chiamata leucismo. L'albinismo provoca una completa mancanza di melanina, il gruppo di pigmenti naturali che danno colore alla pelle e agli occhi. Di conseguenza, gli albini non hanno la pelle rosata. Il leucismo invece consiste in una parziale perdita di pigmentazione e non riguarda gli occhi.

L'albinismo è abbastanza comune negli elefanti asiatici. Lo è meno tra i loro cugini africani, dove tali avvistamenti sono una rarità. Al Parco nazionale Kruger, l'ultimo avvistamento di questo tipo risale al 2016 quando venne avvistato un altro piccolo.

Che sia albino o leucistico, il cucciolo elefante ammirato di recente potrebbe avere una vita non facile. Gli animali che presentano queste condizioni spesso sono più vulnerabili, riescono a mimetizzarsi con più difficoltà rispetto ai loro simili. Per questo sono attaccati con più facilità dai predatori.

Ciò non vuol dire che il piccolo non ce la farà a diventare adulto. In natura esistono numerosi esemplari albini vissuti fino alla vecchiaia, tra cui anche delfini e megattere.

Qui il video del piccolo elefantino rosa:

Francesca Mancuso

