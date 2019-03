Scavalca la recinzione per farsi un selfie, donna ferita dal giaguaro dello zoo

Cosa non si è disposti a fare per un selfie con un grande predatore, prigioniero di uno zoo? Un giaguaro del Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park, a Litchfield Park, in Arizona, ha attaccato una donna che ha scavalcato la barriera ed è entrata nel recinto per scattarsi una foto.

Sembra incredibile, ma è quanto successo realmente, come raccontano i testimoni oculari che hanno osservato increduli la visitatrice scavalcare le barriere, per essere poco dopo attaccata dal felino.

Per fortuna non è stato un incidente mortale, la donna ha subito delle profonde ferite al braccio, attaccate dalle possenti zampe, ma non è in pericolo.

Il filmato girato da un testimone mostra che la visitatricegiace a terra, con uno squarcio profondo sul braccio, mentre piange per il dolore.

Subito si è temuto per le sorti dell'animale, con lo spettro dell'eutanasia per "punire" l'aggressione che aleggiava su di lui.

Per fortuna, dopo che è stata aperta un’inchiesta, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza hanno confermato il gesto sconsiderato della trentenne, sollevando così il giaguaro dall’accusa di essere uscito dal proprio spazio.

We can promise you nothing will happen to our jaguar. She’s a wild animal and there were proper barriers in place to keep our guests safe- not a wild animals fault when barriers are crossed. Still sending prayers to her and her family.