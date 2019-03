10 animali che dormono così poco da sembrare incredibile!

Questi animali riescono a vivere benissimo dormendo poco!

Dormire non è solo piacevole, ma fa bene alla nostra salute. Riposare ci aiuta a non svegliarci stanchi e a ricaricarci di energia. Il sonno è la chiave per il corretto funzionamento del nostro cervello, ma ciò non vale per alcuni animali che riescono a stare in forma anche dormendo poco!

Dormono poco oppure spezzettano le ore di sonno, eppure il loro fisico non ne risente affatto. Parliamo degli amici animali, molti di loro non hanno tempo di riposare eppure sopravvivono benissimo (ma come fanno?).

Ecco 10 animali che dormono poco:

1) Quanto dormono le pecore?

Le pecore passano quasi tutto il giorno a brucare erba, così come le mucche e quindi non hanno tempo di riposare se non solo 4 ore al giorno. Grazie alle pupille orizzontali, la loro visione periferica è molto buona, anche senza girare la testa.

2) Quanto dormono le mucche?

Questo mammifero può raggiungere fino a 800 kg. Mangia praticamente tutto il giorno e finché non è molto stanco non dorme. Si sdraia solo dopo la digestione e riposa 4 ore.

3) Quanto dormono le balene?

Il cervello delle balene dorme solo a metà. La parte che rimane sveglia garantisce la respirazione ed è vigile in caso di pericolo. Questo fenomeno consente loro di continuare a muoversi per mantenere la temperatura corporea. In totale, riposano per 30 minuti. Alcuni lo fanno in superficie, ma i pisolini sono divisi tra i 10 e i 12 minuti.

4) Quanto dormono le giraffe?

Le giraffe vivono benissimo anche senza dormire. loro periodo di riposo è di 1-2 ore diviso in pisolini, tra 5 e 7 minuti. Il più delle volte dormono in piedi, ma a volte, si piegano all'indietro e portano la testa sulla schiena.

5) Quanto dormono i cavalli?

Questi animali passano la maggior parte del giorno in piedi. Hanno un sistema anatomico noto come "dispositivo di supporto alternativo", ecco perché possono dormire senza problemi mentre sono in piedi, ma possono anche sdraiarsi. I cavalli dormono circa 3 ore al giorno divisi in pisolini da 15 minuti.

6) Quanto dormono gli impala?

L' impala sono degli animali molto eleganti, i maschi hanno corna che possono raggiungere fino a 90 cm e sono quelli che dormono meno per proteggere la loro mandria. Il loro riposo dura 3 ore.

7) Quanto dormono gli asini?

L'asino non raggiunge quasi mai un sonno profondo. Può riposare in piedi o sdraiarsi. Dorme in tutto 3 ore ma i sonnellini possono raggiungere al massimo 15 minuti.

8) Quanto dormono le formiche?

Mentre la regina dorme 9 ore, le formiche operaie solo 4-5 ore al giorno, ma non tutte in una volta, il loro tempo di riposo è suddiviso in circa 250 piccoli sonnellini di 1 minuto. Questo potrebbe spiegare perché le regine vivono per diversi anni e il resto solo per pochi mesi.

9) Quanto dormono gli elefanti?

Gli elefanti possono ingerire fino a 200 kg di cibo in un giorno e sono i più grandi animali terrestri. Nell' habitat naturale di solito riposano per sole 2 ore e a volte fino a 4. Con questa enorme dimensione, rimane un mistero sapere come riescano a sopravvivere con così poche ore di sonno.

10) Quanto dormono i delfini?

Come per le balene, anche i i delfini dormono a metà. L'occhio sinistro si chiude quando quella metà del cervello dorme e viceversa. I delfini dormono immobili a galla, mentre altri nuotano lentamente: in un giorno dedicano al sonno solo 4 ore.

Leggi anche:

Dominella Trunfio