La capra Lincoln è stata eletta sindaco di questa piccola città del Vermont

Questa capra nubiana di 3 anni di nome Lincoln è pronta a diventare il primo sindaco onorario della piccola città del Vermont di Fair Haven.

La capra, che è stata scelta a grande maggioranza dai cittadini, entrerà ufficialmente in carica martedì, dopo aver sbaragliato 16 animali domestici, tra cui cani, gatti e persino un gerbillo di nome Crystal.

Congraaaats to Lincoln, the new pet mayor of Fair Haven! It’s a big job, no kidding, but you goat this. #vtpoli 🐐 https://t.co/45tlzPuOyB