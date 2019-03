Le processionarie tornano a farsi vive in parchi e giardini e sono particolarmente temute in quanto mettono seriamente a rischio la salute, soprattutto degli animali. Un comune del Piemonte, pensando di risolvere il problema in modo drastico, ha deciso di dare la possibilità di sparare ai nidi. Noi invece vi spieghiamo perché questa pratica è inutile e pericolosa.

A tutti voi sarà capitato di notare quei bruchi pelosi che camminano in fila indiana come se fossero in processione (da qui il nome di processionaria). Apparentemente innocui, in realtà questi animali sono dotati di una peluria che è fortemente urticante e pericolosa per le gravi reazioni che può scatenare soprattutto sui cani portandoli, nei casi più gravi, anche alla morte. La processionaria risulta irritante anche per l’uomo che, se vi entra in contatto, vede comparire arrossamenti, vescicole e bolle.

Ad Arguello, comune della provincia di Cuneo, zona in cui il problema processionarie è molto serio, il sindaco ha emesso un’ordinanza che permette di sparare ai nidi sugli alberi. Per fare questo c’è bisogno ovviamente di una licenza speciale che sarà concessa solo a chi ha il porto d’armi. La possibilità di sparare è finalizzata ad uccidere le larve togliendogli la calda protezione del nido prima che possano trasformarsi nei tanto temuti bruchi.

Ma è davvero questo il modo di tenere a bada la processionaria del Pino? La risposta è no. Sparare ai nidi di questo animale è una pratica pericolosa e nella maggior parte dei casi anche inutile. Distruggere parti dei nidi con le munizioni da caccia non è infatti sufficiente a far sì che le larve rimangano per il tempo necessario a temperature basse in grado di ucciderle. Inoltre, gli spari, possono fare sì che si disperdano nell’ambiente i peli urticanti contenuti nel nido.

La lotta alla processionaria è obbligatoria e regolamentata da un Decreto Ministeriale. Quello che si può fare per combatterla è agire già dall’inverno asportando i nidi (operazione estremamente delicata che va fatta da personale specializzato e mai improvvisandosi) mentre alla fine dell’estate si possono impiegare insetticidi biologici come il Bacillus thuringiensis var. kurstaki, del tutto innocuo per uomini e animali.

Precauzioni

Le precauzioni che tutti dovremmo avere sono:

Autunno e inverno: non avvicinarsi ai nidi o alle larve, evitando anche di sostare sotto le piante che ne sono infestate

Primavera: evitare di avvicinarsi ai bruchi, di raccoglierli o ucciderli

Non tentare di distruggere i nidi con mezzi artigianali

con mezzi artigianali Lavare abbondantemente prodotti ortofrutticoli raccolti in prossimità degli alberi infestati

Facciamo anche particolare attenzione a dove portiamo a correre i nostri cani per evitargli spiacevoli incontri. Altre informazioni utili che riguardano le processionarie le trovate in questo opuscolo informativo.

Francesca Biagioli