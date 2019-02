Una chiamata davvero insolita per i vigili del fuoco della città tedesca di Bensheim: un topo cicciottello è rimasto incastrato in un tombino, senza possibilità di muoversi né in giù né in su.

Un topino simile a quello di Ratatouille che si dimena tra le grate di un tombino cercando di risalire. La sua storia è diventata virale e il video del salvataggio è finito su Youtube. Ci son volute ben nove persone tra vigili del fuoco e volontari di un’organizzazione per il soccorso di animali per salvare il topo.

Ore di agonia per Fat Rat, come è stato battezzato sul web, ma la storia ha un lieto fine.

Michael Sehr, uno dei soccorritori, ha detto:

“Aveva un sacco di ciccia invernale ed era bloccato sul fianco, senza riuscire a andare né avanti, né indietro”. E in molti si sono chiesti come mai avessero salvato un topo. “Perfino gli animali più odiati meritano rispetto”.

La chiamata di soccorso è stata fatta da una ragazza che aveva visto il topo incastrato e i vigili del fuoco sono intervenuti subito alzando il tombino e riuscendo a liberare l’animaletto in sovrappeso.

Centinaia i commenti che plaudivano il gesto, a dimostrazione che ogni animale merita rispetto!

Guarda il video del salvataggio:

Dominella Trunfio