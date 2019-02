Una scena davvero insolita quella successa in un negozio di alimentari a Mui Wo a Hong Kong: alcune mucche che vivono allo stato brado hanno fatto irruzione in un supermercato, facendo incetta di frutta e verdura.

Un’irruzione pacifica, ma pur sempre un’irruzione. Sull’isola di Lantau, nella città rurale di Mui Wo una trentina di mucche nere e una quarantina di bufali vivono allo stato brado in un’area in cui sorge un supermercato. Nei giorni scorsi, quattro mucche che potrebbero essere facilmente scambiate per tori per via delle piccole corna (caratteristica di questi bovini che si accoppiano con i bufali), sono entrate al suo interno per divorare frutta e verdura. La scena è stata ripresa da Stephen Law che l’ha poi postata su Facebook.

Guardate:

Nella zona è la prima volta che succede. Secondo gli ambientalisti, la colpa sarebbe dell’uomo che ha tolto spazio vitale agli animali. I bovini erano evidentemente affamati e i clienti del supermercato visibilmente stupiti non sapevano cosa fare.

Anche se la scena può provocare una certa ilarità, la situazione non è poi così divertente. Secondo la Lantau Buffalo Association, un’organizzazione che si occupa proprio della tutela di questi animali, non c’è da stare tranquilli.

In questo caso fortunatamente non ci sono stati incidenti né per le persone, né per gli animali che sono stati poi riportati nell’area in cui vivono. Per l’associazione però l’episodio è da legare al fatto che i pascoli dell’isola sono sempre di meno e quindi le mucche non hanno cibo a sufficienza.

Finiscono così per spostarsi nei centri abitati causando disagi, per questo motivo gli attivisti hanno denunciato la situazione prima che ci siano gravi conseguenze.

