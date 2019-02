L’idea arriva da un comune dell’interland milanese, Cesano Boscone, dove sono state installate telecamere utili a "pizzicare" i proprietari incivili che non raccolgono la cacca dei loro cani. In questo modo, colti in fallo e prove alla mano, potranno essere multati.

Simone Negri, sindaco di Cesano, ci scherza su e in un post su Facebook annuncia “Deiezioni canine, occhio al Grande Fatello”. Eh sì perché nel paese sono state installate delle telecamere che già hanno dato i loro frutti e permesso di multare una donna che aveva pensato bene di non raccogliere la cacca del proprio cane.

Purtroppo praticamente tutte le città e i paesi di Italia contano innumerevoli persone incivili che quotidianamente portano a spasso il proprio cane fregandosene di pulire ogni volta che è necessario evitando così che qualche malcapitato passi sopra ai ricordini dell’animale e più in generale garantendo pulizia e decoro all’ambiente che si frequenta ogni giorno.





A Cesano Boscone sembra che via Bramante sia la zona più critica in questo senso. Spesso alcuni padroni, anche se hanno l’apposita paletta e il sacchetto quando escono di mattina presto o di sera tardi, e dunque quando nessuno lì vede in completa malafede, siano soliti lasciare tutto quanto produce il proprio cane.

Che ne pensate di questa idea? Riuscirà ad insegnare un po’ di civiltà ai tanti proprietari che sembrano non averne?

