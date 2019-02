I dinosauri sono tutti mostri orribili con dentature che fanno paura? In realtà no perché un gruppo di ricerca della Seoul National University (Corea del Sud) ha scoperto una nuova specie di oviraptorosauro, noti per essere privi di dentatura. E questa, in più, particolarmente carina.

Un nuovo dinosauro, dunque, privo di denti e anche molto simpatico alla vista. I paleontologi di Seoul hanno trovato i resti di uno scheletro nel deserto del Gobi in Mongolia, probabilmente molto giovane o proprio cucciolo, e l’hanno datato nel Cretaceo Superiore, periodo preistorico tra 100 e 65 milioni di anni fa circa.

Gli oviraptorosauri erano dinosauri già noti del periodo cretacico di Asia e Nord America, ma, indicando il nome un gruppo eterogeneo di dinosauri piumati e simili a uccelli, non era da escludere che non fossero stati trovati tutti.

Tra l’altro, nonostante l’abbondanza di scheletri quasi completi scoperti nel sud della Cina e in Mongolia, le strategie di alimentazione di questi individui sdentati non sono ancora chiare. La scoperta dunque potrebbe aprire le porte a nuove teorie (o alla verifica di precedenti) a riguardo.

La nuova specie, chiamata Gobiraptor minutus, ha però una caratteristica particolare, che la distingue dalle sue “cugine”. Appare dotata, infatti, di insolite mascelle ispessite, il che suggerisce che gli individui si nutrissero di alimenti duri come uova, semi o molluschi a guscio duro, ipotesi che era stata già formulata per tutti gli oviraptorosauri.

Dalle analisi istologiche del femore, gli studiosi hanno invece dedotto che l’esemplare probabilmente apparteneva a un individuo molto giovane. Inoltre, il ritrovamento dello scheletro è avvenuto nella Formazione Nemegt del deserto del Gobi, caratterizzata composta da sedimenti di canali di un antico fiume. È noto che in quell’area il clima dell’epoca fosse umido, confermando altre precedenti ipotesi sull’habitat tipico di queste specie.

In ultimo, ma non per importanza, l’assenza di dentatura è a sua volta alla base di una così diversificata serie di specie, in quanto la caratteristica così particolare ha probabilmente determinato l’adozione di strategie di alimentazione molto diverse, che nell’evoluzione hanno portato a molte specie diverse.

Come da una “piccola” scoperta possa aprire tante porte e chiuderne per sempre altre. La natura (e la scienza) non finiscono mai di stupire.

La ricerca è stato pubblicata su Plos One.

Roberta De Carolis

Foto: Plos One