Un’insolita amicizia che arriva dritta al cuore, quella tra un’oca e un cucciolo randagio abbandonato dalla madre. Guardate queste immagini, sono la cosa più dolce che vedrete oggi.

L’amicizia che non conosce diversità e supera ogni barriera. L’oca che tiene sotto la propria ala un cagnolino per proteggerlo dal freddo ha fatto il giro del mondo. Il piccolo randagio vagava da solo in cerca di un riparo e fortunatamente sulla sua strada ha incontrato una preziosa amica.

L’oca vedendo il cucciolo, non ha esitato a proteggerlo e a riscaldarlo come se fosse suo, un’empatia che non siamo di certo abituati a vedere quotidianamente. La scena è stata immortalata da un passante che da lontano, siamo sicuri, si è un po’ commosso come tutti noi.

Tempo fa, vi avevamo parlato dell’oca Geraldine e del cane Rex che aveva subito violenze e maltrattamenti diventando così diffidente e aggressivo. Nessuno gli si poteva avvicinare, tanto che la possibilità di sopprimerlo sembrava ormai vicina. Ma l’incontro con l’oca gli ha cambiato la vita e i due sono diventati amici inseparabili.

Esattamente come i due protagonisti di questa storia che ha un altro bellissimo lieto fine: sono stati adottati insieme e adesso continuano ad essere inseparabili.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto