Sembra un video dell’orrore: un torello di pochi mesi, legato a una corda in pubblica piazza e incitato a caricare. Inerme si muove spaesato tra le risate della gente. Ecco dove.

Cade a terra e si rialza da un pavimento scivoloso. Il povero toro è in piazza di Azpeitia, in Spagna dove alcuni degli abitanti si divertono così: in maniera ignobile, verrebbe da dire.

Il problema è che questo tipo di spettacolo in cui non riusciamo veramente a capire cosa ci sia da ridere, è considerata una forma di folclore tradizionale

Si chiama la Sokamuturra e consiste proprio nel tenere legato un toro con una corda in una piazza pubblica. Le persone si possono avvicinare per sfidare l’animale.

Ma al toro chi ci pensa? Stressato, sottoposto ad ansia e sofferenza. A denunciare ancora una volta è il gruppo animalista Libertad Animal Navarra.

In questo video, il piccolo toro rischia di spezzarsi una zampa, si guarda intorno, qualcuno gli agita contro un ombrello e lui inerme è sfinito.

Nessuno fa niente, a nessuno interessa, è tutto normale. Ombrellate, calci,risate.

“Sono incapaci di vedere come soffrono queste creature che imparano preso cosa significa essere maltrattati. Educhiamo all’empatia, al rispetto e all’amore nei riguardi di tutte le creature viventi”, scrive il gruppo animalista.

Un altro spettacolo nella stessa piazza:

Una sola voce però non basta. In Spagna le feste taurine continuano a mietere vittime e i governi a finanziare spettacoli per milioni di euro.

Dominella Trunfio