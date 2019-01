Il mondo sottomarino immortalato in tutta la sua bellezza, i suoi colori e la vita che lo popola. Sono state appena rese note le foto vincitrici del prestigioso concorso Ocean Art Underwater Photo, organizzato dalla Underwater Photography Guide.

Giunta alla sua settima edizione, per l'edizione 2018 ha attirato fotografi di fama mondiale che hanno regalato immagini subacquee davvero mozzafiato.

Si tratta di uno dei concorsi fotografici legati alla natura più prestigiosi del mondo. A partecipare sono stati fotografi provenienti da 70 paesi, con oltre 80mila dollari di premi complessivi (circa 70mila euro).

La foto vincitrice in assoluto è "The Best of Show" che ritrae tre diavoli di mare mentre eseguono una vera e propria danza. La foto, che potete ammirare qui di seguito è stata scattata da Duncan Murrell e si è aggiudicata anche il primo premio nella categoria Marine Life Behavior.

Le immagini vincitrici sono state suddivise per 16 categorie che hanno mostrato pesci sorprendenti, scatti di vita marina, ritratti mozzafiato, avventure oceaniche.

"La qualità delle immagini inviate è stata incredibile quest'anno, rendendo la valutazione molto difficile ma anche dimostrando che queste foto sono le migliori al mondo. Le straordinarie immagini subacquee di quest'anno nel concorso di fotografia subacquea Ocean Art continuano a sollevare l'asticella dei fotografi subacquei. Io e gli altri 3 giudici siamo stati onorati di vedere risultati così straordinari della dedizione e della spinta dello spirito umano" ha detto Scott Gietler, proprietario di Bluewater Photo and Travel ed editore di Underwater Photography Guide.

Tra i vincitori anche due italiani: Claudio Zori nella categoria Ritratto e il milanese Flavio Vailati in Nudibranchi . Con la foto "Chimera" Zori ha immortalato una splendida creatura che vive nella parte nord-orientale dell'Oceano Pacifico, solitamente tra i 50 e i 400 metri di profondità e preferisce temperature non superiori a 9 gradi. Tuttavia, tende a spostarsi in acque poco profonde durante la primavera e l'autunno.

Vailati invece ha conquistato la giuria con l'immagine di un nudibranco scattata durante un'immersione ad Anilao, nelle Filippine.

Ecco le 16 immagini vincitrici per ciascuna categoria.

Miglior foto di Duncan Murrell

Wide angle di François Baelen

Macro di Jeff Milisen

Marine Life Behavior di Duncan Murrel

Portrait – Ritratto di Claudio Zori

Coldwater - Acqua fredda di Greg Lecoeur

Nudibranchi di Flavio Vailati

Supermacro di Edison So

Reefscapes di Yen-Yi Lee

Novice dSLR di Alvin Cheung

Mirrorless Wide-Angle di Eugene Kitsios

Mirrorless Macro di Steven Walsh

Mirrorless Behavior di Fabrice Dudenhofer

Compact Wide-Angle di Melody Chuang

Compact Macro di Sejung Jang

Compact Marine Life Behavior di PT Hirschfield

Underwater Art di Bruno Van Saen (FOTO IN COPERTINA)

LEGGI anche:

Francesca Mancuso