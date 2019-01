Sono entrati nel mattatoio di Torino per bloccare il massacro quotidiano degli animali. Sono 100 attivisti di 269 Libération Animale, provenienti da tutta Europa (Belgio, Francia, Italia, Svizzera).

L'irruzione è avvenuta questa notte, dalle ore 2 del mattino circa di lunedì 28 gennaio 2019, quando il gruppo si è incatenato nel cosiddetto 'corridoio della morte', dove bestiame viene messo in fila per andare verso la macellazione. Gli attivisti hanno documentato tutte le varie fasi del blitz, che si è concluso con uno sgombero pacifico dopo l'intervento di polizia, Digos, carabinieri, vigili del fuoco e 118.

"Siamo incatenat lungo il "corridoio della morte " in cui gli animali vengono spinti prima di essere uccisi. Il nostro obiettivo: impediamo, con i nostri corpi come 'arma', il massacro degli animali e facciamo co-resistenza con loro. Gli animali vogliono vivere, non essere uccisi in condizioni migliori! Non è una semplice azione militante, ma un forte gesto politico, una vasta operazione di disobbedienza civile che coinvolge 100 attivisti e attiviste, un'azione diretta offensiva e collettiva, che mira direttamente all'industria specista e che mostra la determinazione del nostro movimento ad ottenere il nostro scopo", hanno spiegato in un lungo post su Facebook.