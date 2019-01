In Australia una coppia di pinguini gay si è distinta per la particolare amorevolezza con cui si è presa cura di un uovo fino al momento in cui si è schiuso. I premurosi genitori adottivi sono riusciti a far nascere e crescere la piccola Sphengic che oggi ha 3 mesi.

Arriva dall’acquario Sea Life di Sydney (gli zoo e gli acquari generalmente non ci piacciono ma ogni tanto accade qualcosa di bello anche lì) una dolcissima storia di amore che supera razze e pregiudizi sessuali. I protagonisti sono Sphen e Magic, due pinguini maschi a cui è stato affidato un uovo abbandonato da una tradizionale coppia di pinguini composta da un maschio e una femmina. La cosa non è troppo insolita, ricordiamo infatti che solitamente la femmina di pinguino depone due uova ma generalmente solo uno sopravvive perché i genitori concentrano su di lui le loro cure.

I due papà adottivi, invece, si sono mostrati diligenti e attenti a riscaldare correttamente l’uovo e hanno costruito appositamente per lui un nido più grande in modo che potessero covarlo comodamente e per tutto il tempo necessario.

Prima di metterli alla prova su un uovo vero, però, i gestori dell’acquario avevano dato alla coppia di maschi un uovo finto per vedere la loro reazione. Sphen e Magic si sono mostrati anche in quella occasione due genitori davvero amorevoli e per questo, appena si è presentata una situazione reale, gli è stato dato in affidamento un vero uovo.

Quando è arrivato l'uovo, Sphen e Magic si sono alternati nella covata per 28 giorni e ad ottobre finalmente si è schiuso.

Ma conosciamo meglio i due genitori. Magic e Sphen hanno età e caratteri molto diversi eppure tra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Magic ha 3 anni ed è nato nell’acquario, è un pinguino molto giocherellone, Sphen invece è più maturo, ha 6 anni, è più alto e più tranquillo del suo compagno.

Da quando si sono incontrati hanno iniziato tutto il rituale di corteggiamento fino a diventare una coppia a tutti gli effetti: prima si sono inchinati uno di fronte all’altro, poi si sono vicendevolmente portati pietre per costruire il nido e infine hanno cantato insieme.

Di solito questo processo è lungo e riguarda più pinguini fino a che non si trova l’”anima gemella”, nel caso di Magic e Sphen non è stato così si è trattato infatti di un amore a prima vista!



E per quanto riguarda il loro essere genitori, i custodi dell’acquario li hanno definiti "i pinguini più premurosi di tutta la colonia". Infatti il loro istinto non li ha fatti mai sbagliare: una volta che l’uovo si era schiuso i due pinguini hanno iniziato a cantare prima che uscisse la piccola (può volerci alcuni giorni) in modo da comunicare e mostrare la loro presenza.

Alla fine sono stati premiati con la nascita di Shengic (nome provvisorio che altro non è che una crasi dei nomi dei due papà), una femmina che pesava 91 grammi, che i due pinguini hanno tenuto al caldo e nutrito e che oggi sta imparando a nuotare.

Vi avevamo già parlato di pinguini, ma in maniera decisamente meno romantica! A questo proposito potete leggere anche:

Francesca Biagioli