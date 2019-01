Basta polli Amadori descritti e raffigurati come felici e spensierati. L'azienda è stata costretta a cambiare la pubblicità perché di fatto ingannevole. Su brochure e sito web inizia la ‘pulizia’ dei contenuti dove si mostrava una realtà idilliaca per i polli allevati, una realtà del tutto inesistente.

La Società Cooperativa Agricola Gesco, azienda fornitrice del Gruppo Amadori, ha finalmente cominciato a mettere in atto la rettifica annunciata a ottobre. Una battaglia vinta grazie alle denunce di Essere Animali che per prima nel 2016 denunciava le terribili condizioni degli animali allevati da Amadori.

Ne avevamo parlato anche noi: uno scenario dell’orrore dove i topi facevano compagnia agli animali rinchiusi in minuscole gabbie senza possibilità di muoversi, ma solo di ingrassare per arrivare prima al macello. Una condizione che è purtroppo la normalità in tutti gli allevamenti intensivi sia che si tratti di polli, che conigli che maiali o vitelli.

Foto: Amadori

Un buon risultato, ma l’inganno non è un caso isolato

“Il procedimento aperto presso l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) da Enpa – proprio a seguito della diffusione delle nostre immagini – ha messo Gesco con le spalle al muro”, spiega Essere Animali.

In caso di inadempimento il marchio sarà infatti costretto a risponderne nuovamente. Le conseguenze più gravi potrebbero essere una sanzione pecuniaria fino a 10 mila euro e la sospensione dell’attività d’impresa per 30 giorni.

“Nel 2016, alla diffusione delle immagini Amadori aveva ufficialmente risposto di essere “sconcertata per la visione assolutamente parziale e scorretta offerta dalla trasmissione rispetto al suo operato”. Sconcertata o meno, oggi è questa grossa azienda a dover fare un passo indietro, non noi”, chiosa Essere Animali.

Foto: Essere Animali

Purtroppo l’industria degli allevamenti intensivi continua a nascondere il problema dello sfruttamento degli animali con pubblicità ingannevoli, ma di fronte alla potenza delle immagini anche questi colossi possono essere costretti a piegarsi.

Dominella Trunfio