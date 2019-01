Uccisi dalla plastica. Lo scorso anno, 29 capodogli sono stati trovati sulle rive del Mare del Nord, in un'area poco profonda per la fauna marina. Solo di recente sono stati resi noti i dettagli emersi della necropsia sugli animali. Gli scienziati sono rimasti profondamente turbati da quello che hanno trovato nello stomaco dei poveri animali.

I capodogli si erano arenati lungo le coste dello stato tedesco dello Schleswig-Holstein. Secondo il Wadden Sea National Park, molte delle balene erano piene di detriti di plastica. È stata trovata anche una rete da pesca lunga 13 metri, un pezzo di plastica di 70 centimetri appartenuto a un'automobile e altri frammenti di varie dimensioni.

È possibile che i poveri animali li abbiano scambiati per cibo, forse per calamari di cui sono ghiotti. Ma la plastica non è ciò che ha ucciso direttamente i giovani capodogli maschi, morti per insufficienza cardiaca.

Essi infatti si sono ritrovati a nuotare erroneamente nel Mare del Nord, probabilmente in cerca di calamari e non sono stati in grado di sostenere il proprio peso corporeo in acque poco profonde. Di conseguenza, i loro organi interni hanno subito gravi danni.

Indipendentemente da ciò, il fatto che nel loro stomaco sia stata trovata tanta plastica fa ricadere comunque la colpa sull'uomo.

Robert Habeck, Ministro dell'ambiente dello stato ha spiegato:

"Le analisi ci mostrano i risultati della nostra società orientata verso la plastica. Gli animali mangiano inavvertitamente rifiuti di plastica, ciò li fa soffrire e, nel peggiore dei casi, li fa morire di fame pur avendo lo stomaco pieno".

La colpa non è solo dei grandi pezzi di plastica ingeriti ma anche dei più piccoli che causano gravi problemi ai capodogli e agli altri animali marini, bloccandone l'intestino.

Purtroppo non è la prima volta che accade, anzi. Nel 2011, una giovane balena è stata trovata morta a Mykonos, in Grecia. Il suo stomaco era così rilassato che i biologi credevano che l'animale avesse inghiottito un calamaro gigante ma quando l'hanno esaminata hanno trovato circa 100 sacchetti di plastica e altri detriti.

Per quanto tempo ancora succederà? Nel nostro piccolo possiamo solo cercare di ridurre l'uso della plastica o comunque di differenziarla correttamente evitando così che si disperda in mare.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso