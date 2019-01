Il divertimento, ammesso che ci sia, non è certo il suo. Ogni giorno nel rigido inverno tedesco, l’elefante Mambo è obbligato a trascinare una slitta. Sommerso nella neve, è in un habitat che non rispetta minimamente il suo benessere. Neanche a dirlo, lo spettacolo agghiacciante è organizzato da un circo.

Immagini che lasciano ancora una volta a bocca aperta, quelle pubblicate da Basta Delfinari sui social. In un video si vede un elefante che al posto di vivere nella calda Africa, viene costretto a trascinare una slitta nella cittadina di Reutlingen, al sud della Germania per far divertire i bambini.

Il circo che organizza lo spettacolo è il Weihnachtszirkus Circus, che spesso è finito in notizie di sfruttamento di animali. I bambini ridono felici perché probabilmente non sanno che dietro al loro giretto si cela sofferenza e maltrattamento nei confronti dello sfortunato pachiderma. Nessuna giustificazione invece per i genitori che dovrebbero insegnare ai loro figli (adulti di domani) che questi spettacoli non dovrebbero esistere.

"Il circo è anche questo: umiliazione, costrizione e essere obbligati a sopravvivere a temperature per le quali il nostro corpo non è strutturato, a contatto con un duro pavimento ghiacciato, tra neve e gelo.

Lui, nato per l'Africa e la savana, ridotto a schiavo in mezzo al ghiaccio", scrive Basta Delfinari.

Guardate la pelle di Mambo, il suo corpo non è abituato al freddo e il domatore? Lo punge in continuazione con un gancio per farlo camminare. Abbiamo davvero bisogno di divertirci così?

