Tenuti sull’asfalto e al freddo con temperature che toccavano zero gradi. Questa la sorte di una giraffa, due zebre e alcuni cammelli del circo Davide Orfei, che sono stati sequestrati lo scorso 5 gennaio dai carabinieri forestali.

Il tendone del circo Orfei si trovava nella periferia di Brescia e gli animali esotici stavano al gelo, per questo i carabinieri, come si legge in un comunicano, hanno proceduto al sequestro perché gli stessi erano “detenuti in condizioni incompatibili con la loro etologia”.

“Gli animali dimoravano in strutture prive di sistemi di riscaldamento, sostavano all’esterno direttamente sull’asfalto, che al momento del controllo era ghiacciato, senza che fossero stati predisposti spazi con terreno naturale o sabbia e rami”, scrivono i carabinieri ricordando che i proprietari del circo hanno violato le linee guide sul benessere animale imposte dalla commissione scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente, in vigore dal 2010.

Condizioni incompatibili con la loro natura, ricordando appunto che gli animali esotici devono vivere a temperature che non scendono sotto i 12 gradi e gravi sofferenze, sono costati alla proprietaria il reato previsto dall’articolo 727 del codice penale che rischia l’arresto fino ad un anno o un’ammenda da mille a 10mila euro.

Gli animali sequestrati però sono rimasti in custodia al circo, con la speranza che siano stati spostati in strutture consone. La proprietaria è stata poi denunciata per aver reclutato e sottoposto a sfruttamento lavorativo, approfittando del loro stato di bisogno, tre lavoratori “in nero”, due stranieri del Gambia e una pakistana, provvisti di regolare permesso di soggiorno, corrispondendo loro una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali i quali venivano alloggiati in condizioni precarie all’interno di un camion adibito ad alloggio di fortuna.

Non è la prima volta che parliamo delle condizioni orribili in cui versano gli animali del circo, per questo vi invitiamo a boicottare questo tipo di spettacolo che snatura giraffe, orsi, elefanti e via dicendo.

