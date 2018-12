Un uomo scende dalla propria auto con un cane al guinzaglio, si guarda intorno, cerca di distrarlo per poi fuggire e abbandonarlo sul ciglio di una strada.

Un video che non avremmo mai voluto vedere e che dimostra ancora una volta, di che gesti meschini è capace l’uomo.

Ma non si tratta solo di un atto inumano, l’abbandono di animali domestici è un reato punito per legge nell’articolo 727 del Codice Penale che prevede che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da mille euro a diecimila euro”.

Eppure continua a succedere e la scena ripresa da una telecamera di sorveglianza a Stoke-on-Trent, in Gran Bretagna, ne è la dimostrazione.

Le immagini sono datate 17 dicembre e il cane in questione è un cucciolo, forse era ancora troppo discolo? Forse l’uomo doveva partire per le vacanze di Natale e non voleva portarlo con sé? O peggio ancora pensava che tenere un cane in casa fosse come avere un giocattolo?

Qualunque sia il motivo, non ci sono giustificazioni nell’abbandonare un cucciolo in strada che almeno questa volta, è stato fortunato perché trovato da un passante è stato affidato alle cure della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un ente di beneficenza che opera in Inghilterra e nel Galles e che promuove il benessere degli animali.

Ma cosa sarebbe successo se nell’inseguire il suo proprietario il cucciolo fosse stato investito? L’uomo si sarebbe fermato?

Il filmato fa parte adesso di un'inchiesta avviata dalle autorità locali dopo la denuncia dell'associazione ed è stato diffuso in rete per trovare il colpevole. Mentre il cucciolo ribattezzato Snoop sta bene ed è in cerca di una nuova casa, questa volta per sempre.

Dominella Trunfio