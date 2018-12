Buffi, esilaranti e tanto simpatici, sono i cani di un canile di New York che rimangono perplessi davanti alla magia di John Stessel, il mago che ha eseguito qualche trucchetto insieme a loro, per sensibilizzare le persone ad adottarli.

Un video dolcissimo che vi strapperà sicuramente un sorriso. La crocchetta prima c’è e poi non c’è, e la reazione di cagnoloni e cuccioli è davvero unica. Il giovane mago John Stessel,con tanto di cappellino da Babbo natale, si è prestato in maniera gratuita all’iniziativa promossa dal Town of Hempstead Animal Shelter di New York City.

Al canile il mago ha coinvolto i cani in cerca di casa sottoponendoli a una piccola magia. Tutti si aspettano di ricevere una crocchetta, ma la crocchetta sparisce e le loro reazioni sono meravigliose.

Chi guarda perplesso Stessel, chi cerca la crocchetta attorno, chi gli annusa la mano, c’è poi chi vuole giocare e chi scappa via. A dimostrazione che ogni cane è unico nel suo genere e ha un carattere ben definito.

L’obiettivo è proprio questo, mostrare la loro natura in contesti diversi da una gabbia e sensibilizzare sempre più persone ad adottare.

“L’unica cosa che vogliono questi cani è l’amore. Fare della magia con loro è stato davvero incredibile”, dice Stessel.

Visto il successo di questo video speriamo che qualcuno di questi cani abbia già trovato una casa in America, noi ricordiamoci che anche in Italia ci sono tantissimi quattro zampe in attesa di adozione.

Adottate e fatelo in maniera responsabile: gli animali non sono giocattoli da trovare sotto l’Albero!

Guarda il video:

Dominella Trunfio