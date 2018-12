Questi animali maestosi stanno subendo una silenziosa estinzione. Tre sottospecie di giraffa sono infatti in pericolo di scomparsa totale per la prima volta nella storia

L’Unione internazionale per la conservazione della natura, lo IUCN, ha recentemente aggiornato la sua lista rossa delle specie minacciate e ora, ahinoi, due sottospecie di giraffa sono considerate in pericolo critico e una in via di estinzione.

Si tratta della giraffa nubiana (Giraffa camelopardalis camelopardalis) e della giraffa del Kordofan (Giraffa camelopardalis antiquorum), che per la prima volta nella storia sono state classificate come specie a rischio, e della Rothschild (Giraffa camelopardalis rothschildi), in via di estinzione.

Le giraffe sono alcune delle creature più bizzarre sulla terra e sono anche alcuni degli animali più popolari. Eppure, negli ultimi anni le giraffe hanno subito una “estinzione silenziosa”: sebbene in alcune aree le popolazioni stiano crescendo leggermente, in altre stanno diminuendo a un ritmo allarmante.

Fino al 2016, tutte le popolazioni di giraffe erano state classificate come “meno preoccupanti”, ma più avanti, e nello stesso anno, la Lista rossa globale delle specie minacciate le ha classificate come “vulnerabili”, il che significa che la popolazione è diminuita di oltre il 30% nelle ultime tre generazioni . Da allora, le cose sono peggiorate.

“ Mentre le giraffe vengono viste normalmente nei safari, sui media e nei giardini zoologici, le persone – inclusi gli ambientalisti – non sono consapevoli che questi animali maestosi stanno subendo un’estinzione silenziosa - dichiara il dottor Julian Fennesy, direttore della Giraffe Conservation Foundation. Potrebbe sembrare scioccante che tre delle nove sottospecie attualmente riconosciute siano ora considerate in pericolo critico o in via di estinzione ”, ma abbiamo lanciato l’allarme per alcuni anni.

La terza sottopecie di cui parla Fenney è la giraffa di Rothschild (Giraffa camelopardalis rothschildi), classificata con codice EN, ossia in pericolo di estinzione.

La giraffa nubiana vive nel Sudan orientale, nell’Etiopia occidentale e in alcune zone dell’Uganda, del Kenya e del Sud Sudan, ma è già estinta nella Repubblica Democratica del Congo, in Egitto e in Eritrea.

La giraffa del Kordofan si trova nel Camerun settentrionale, nella Repubblica Centrafricana, nel Ciad meridionale e alcuni esemplari potrebbero essere ancora presenti nel Sudan occidentale. In entrambi i casi gli esemplari in natura sono circa 2mila.

Le minacce provengono soprattutto dalla perdita di habitat naturale, dal bracconaggio e dai continui contatti con l'essere umano a causa dell'aumento demografico. Si stima che in totale ci siano soltanto 68mila giraffe in natura e che due sottospecie debbano ancora essere valutate dagli scienziati.

Speriamo che ora i governi prendano seri provvedimenti a tutela di questi animali davvero unici.

Leggi anche

Germana Carillo