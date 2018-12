Una cuccia a prova di botti di Capodanno, è quella creata da Ford che grazie a un sistema innovativo riduce o addirittura annulla il rumore, creando una condizione ideale per i nostri amici a quattro zampe.

Il design è molto elegante, ma per adesso la cuccia è solo un prototipo dal nome Noise-Cancelling Kennel. E’ realizzata anche con il sughero che come sappiamo, è un materiale che isola, ma c’è molto di più.

Nel dettaglio, la cuccia è innovativa perché all’interno non penetra il rumore grazie a una speciale tecnologia che viene utilizzata ultimamente anche per le automobili, per cuffie e auricolari.

All’interno ci sono dei microfoni che intercettano il suono, ad esempio quelli dei botti di Capodanno o dei fuochi d’artificio e il sistema audio incorporato emette frequenze opposte. Il risultato è l’annullamento completo del rumore o comunque una sua drastica riduzione. Il risultato è che il nostro amico a quattro zampe sarà in un mondo ovattato, lontano da quei rumori che tanto lo stressano e disturbano.

Purtroppo però la cuccia non sarà in vendita (ma mai dire mai) perché è stata realizzata a scopo dimostrativo per mostrare fino a che livello sia arrivata la tecnologia di cancellazione dei rumori nel mondo dell'auto.

Ma visto che i centralini Ford sono già impazziti perché tutti vogliono questa cuccia, non è detto che il colosso delle auto, non ci faccia un pensierino.

Nel frattempo, per sapere come proteggere i nostri amici a quattro zampe dai botti di capodanno clicca qui

Dominella Trunfio