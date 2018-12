Sette tigri, tra le quali tre cuccioli, sono state coinvolte in uno spaventoso incidente stradale sull’A30 Salerno-Avellino.

Viaggiavano a bordo su un mezzo del circo a cui appartenevano. I tre i camion incidentati ieri hanno paralizzato a lungo la viabilità.

Uno dei mezzi si è capovolto. Non si registrano feriti.

“Poteva accadere una tragedia – commenta la LAV – La drammatica realtà degli animali nei circhi è questa: lunghi viaggi imprigionati in gabbie e su Tir, per poi essere costretti a esibirsi a comando in assurde acrobazie, dopo addestramenti tanto avvilenti quanto innaturali".

Poteva andare davvero peggio. Ma per gli animali resta il fatto che subire tutto questo stress è un’autentica tragedia.

L'incidente ci ricorda quello che si nasconde dietro ai terribili spettacoli dei circhi con animali, che umiliano, schiavizzano e sottopongono le loro vittime a lunghi viaggi.

"Lasciamo il circo ai tanti talentuosi artisti umani: rinnoviamo l’appello ai Ministri delle Attività Culturali Bonisoli, dell’Ambiente Costa, della Salute Grillo e al vicepremier Luigi Di Maio, a rispettare una scadenza importante: quella della Legge-delega sullo spettacolo n.175 del 2017. – sottolinea la LAV - Entro il 27 dicembre il Governo deve dire come e da quando non utilizzare più gli animali nei circhi. L’attuale Governo non può perdere l’occasione di far arrivare il nostro Paese a un traguardo, culturale ed etico, che rappresenta una strada già tracciata ed è stato già raggiunto da quasi 50 Paesi: su 28 Stati dell’Unione Europea, più della metà hanno già introdotto legislazioni (totali o parziali) per i circhi senza animali.