Dopo ben sessant’anni a Modena chiude l’allevamento di visoni perché il mercato delle pellicce è in crisi. Esultano gli animalisti di Essere Animali che tre anni fa avevano occupato lo stabilimento.

Si erano incatenati sui tetti dei capanni dell’allevamento a Fossoli, in provincia di Modena e lo avevano occupato per più di mezza giornata per protestare contro le sofferenze dei visoni nelle gabbie e per impedire la loro uccisione nelle camere a gas.

“Siamo stati per ore vicini a quegli animali, costretti in minuscole gabbie di rete metallica e destinati a una morte orribile, e la notizia della chiusura di questa struttura ci rende enormemente felici”, dicono da Essere Animali.

L’allevamento chiude sia per la crisi globale del settore della pellicceria e sia per le difficoltà ad allevare una specie alloctona come i visoni, per il potenziale rischio ambientale in caso di fughe o liberazioni di animali.

Se questa è una bellissima notizia, la strada da fare è ancora tanta. In Italia sono ancora attivi circa venti allevamenti di visoni, per una produzione annua di 160mila pelli. Già 12 paesi dell’Unione Europea li hanno vietati, alcuni anche con produzioni molto più importanti di quella italiana.

Due proposte di Legge che vieterebbero questi allevamenti sono già state depositate e assegnate alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati ma è necessario che vengano discusse con urgenza.

Il futuro della moda è senza pellicce

Negli ultimi anni stilisti di fama mondiale le hanno bandite dalle proprie collezioni, tra questi Armani, Gucci, Versace, Furla, Jean Paul Gaultier e molti altri. Il futuro della moda è basato sulle alternative sintetiche, oramai indistinguibili dalla pelliccia vera.

“Anche grazie a questa presa di posizione sulle passerelle il settore di allevamento dei visoni è in crisi e vede un futuro sempre più difficile. Pare proprio che la moda del futuro sarà senza pellicce”, conclude Essere Animali.

Dominella Trunfio