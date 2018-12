Le rane della città sono le rane più sexy. Nuovi studi mostrano come certi animali possano adattarsi al frastuono delle attività umane in modi sorprendenti

La rana tùngara preferisce il maschio di città per accoppiarsi. Vivere in una foresta può essere molto romantico, ma se sei una rana sarai sempre attratto dalla vita in città. Parola degli scienziati che giurano che i maschi urbani sono più attraenti.

Una nuova ricerca pubblicata su Nature ci parla del mondo della rana tùngara (Engystomops pustulosus), una specie che vive in molti paesi del Centro America e che nella scelta del partner, ha dei comportamenti molto simili a quelli umani.

I maschi urbani come si legge nello studio, hanno richiami più attraenti rispetto ai loro pari che vivono nella foresta.Gli scienziati dicono che tutto ciò è dovuto a una maggiore competizione. In pratica le rane emettono i loro suoni più sexy per conquistare una femmina. E sono liberi di farlo perché predatori e parassiti sono più rari nelle aree urbane, quindi non devono preoccuparsi di attirare l'attenzione sbagliata.

Nello studio condotto da Wouter Halfwerk dell'Università Vrije di Amsterdam sono state analizzate 11 aree rurali e 11 aree urbane lungo il canale di Panama durante la stagione delle piogge.

Il team ha registrato i richiami delle rane túngara maschi e dopo l’analisi ne è risultato che quelle urbane hanno vocalizzazioni più complesse.

"È più difficile per i maschi trovare compagne in città ed è per questo che devono anche lavorare di più delle loro controparti forestali per accoppiarsi”, ha detto Halfwerk.

Analizzando infine, il comportamento delle rane femmine, gli esperti hanno notato che erano più predisposte verso un richiamo elaborato che uno semplice, insomma un comportamento che ricorda tanto il corteggiamento umano!

Dominella Trunfio

