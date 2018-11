Si è imbattuto in una famiglia di topolini di campagna che avevano deciso di vivere nel suo giardino e invece di cacciarli, ha costruito per loro un piccolo villaggio.

Nessuna trappola per ucciderli, ma un rifugio sicuro dove nascondersi. Il fotografo naturalista Simon Dell ha preso bene la piccola invasione che dei topolini hanno fatto nel suo giardino in Gran Bretagna.

Non si è limitato a dargli da mangiare, ma ha costruito un piccolo villaggio che sembra quello delle fiabe. Frutta, bacche, noci e tronchi con una piccola recinzione per proteggere i topolini dai gatti.

Con il tempo il villaggio è diventato sempre più bello e i topolini sembrano gradire, guardate come si mettono in posa in questi scatti!