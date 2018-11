Rinchiuse in spazi angusti e senza possibilità di nuotare liberamente: 90 balene beluga e 11 orche sono detenute sulla costa orientale della Russia esattamente vicino la città di Nakhodka nel Pacifico. Le immagini drammatiche sono state realizzate con un drone.

Un vero e proprio carcere per balene e orche perché gli animali sono tenuti in piccoli recinti sovraffollati e poi da lì, secondo gli attivisti, vengono trasportati verso località sconosciute e vendute in parchi acquatici e acquari cinesi, violando di fatto le leggi sulla cattura delle balene.

Come sappiamo, infatti, le balene possono essere catturate solo per scopi scientifici ed educativi perché la caccia commerciale è stata bandita in tutto il mondo dal 1982, anche se purtroppo questo divieto viene spesso raggirato.

Secondo la CBS News, alcuni animali sarebbero lì dal mese di luglio, privati della libertà e con un destino ignoto. In questo video si vede la gru che le solleva e le vasche di contenimento in cui saranno trasportate.

A testimonianza di questa pratica illegale ci sono i dati pubblicati dal quotidiano russo Novaya Gazetta secondo cui le quattro società che gestiscono queste prigioni tra il 2013 e il 2016, avrebbero esportato 13 orche in Cina. Un altro aspetto drammatico è che nella zona non possono accedervi né ambientalisti, né giornalisti e solo grazie all'aiuto di un drone si è riusciti a documentare questa barbara pratica.

E mentre si indaga per scoprire se siano stati catturati per scopi scientifici, gli attivisti sono sempre più preoccupati per il loro stato di salute. Balene e orche sono tenuti in spazi che non superano i 9 metri per lato e i 4 metri di profondità.

Guarda il video del carcere di balene e orche:

‘Whale prison’ discovered by drone in Far East Russia pic.twitter.com/gkZBVmYwVp — RT (@RT_com) 8 novembre 2018

Questo significa che appena l’oceano Pacifico diventerà ghiacciato rimarranno intrappolate e per respirare dovranno romperlo, ma in quelle condizioni sembra difficile che ci riescano. Greenpeace Russia parla di tortura e di pericolo di estinzione a lungo termine per questi giganti del mare.

Dominella Trunfio