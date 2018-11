Entro la fine dell’autunno, a tutti i lupi presenti nel Kolmården Wildlife Park, in Svezia, sarà praticata l’eutanasia. Una decisione che ha dell’incredibile: dopo una vita allo zoo saranno abbattuti perché troppo vecchi e perché la struttura non è adatta ad accoglierne di nuovi.

“Sono vecchi e di recente hanno avuto problemi di salute”, dice Filip Johansson responsabile degli animali dello zoo. Ma a noi, la motivazione sembra piuttosto debole per arrivare a ucciderli tutti, non che tifassimo affinché rimanessero rinchiusi allo zoo.

La notizia è stata data con un comunicato stampa diffuso proprio dallo zoo che si dice costretto a questa decisione perché la struttura non è più in grado di rispettare elevati standard di benessere per gli animali. Verrebbe da controbattere che gli unici standard di benessere per un lupo sarebbero quelli di vivere nel proprio habitat naturale.

Il Kolmården dopo una lunga giustificazione su quanto lo zoo ci tenga ai lupi e su quanto la struttura sia bella, arriva al punto: entro l’autunno gli animali saranno abbattuti.

“Gli attuali lupi nello zoo hanno raggiunto un'età molto avanzata e recentemente hanno avuto problemi di salute. Dopo le valutazioni del veterinario e dopo un’analisi della struttura si è arrivati alla conclusione di non avere più lupi”.

Lo zoo dice che è “è stata una decisione dura da prendere”.

"Per noi è più importante che gli animali che scegliamo stiano bene. I lupi che abbiamo ora si era ben adattati”, continua Filip Johansson.

A noi però un dubbio viene. Non è che lo zoo vuole fare fuori lupi per paura di nuove multe? Qualche anno fa, un membro dello staff incautamente era entrato nel recinto ed era stato ucciso dal branco. Erano seguiti controlli e sanzioni e dal 2012 non erano più stati introdotti nuovi lupi nella struttura.

Numerose associazioni animaliste stanno chiedendo che i lupi siano trasferiti in altre strutture come già successo in passato, è impossibile in questo caso pensare a un reinserimento in natura visto che vivono allo zoo da quando sono nati.

Al momento, però, la decisione di abbattere i lupi sembra irrevocabile.

