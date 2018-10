Salviamo Generale, l’asinello che deve trovare una nuova casa per non finire al macello. La sua unica colpa? Quella di ragliare troppo e di disturbare un vicino che proprio non gradisce la sua presenza, così la proprietaria lancia un appello su Facebook.

Succede a Torrebelvicino e a dare voce al simpatico asinello è Caterina Maria Saccardo che scrive:

“Purtroppo davvero non c’è nulla da fare, il mio vicino, uno di quelli che tiene la legna nel mio recinto, che conosce la mia nuova famiglia da una vita, che portava da mangiare alla cavalline che stavano qui prima di me, non ha avuto il coraggio di venirmi a parlare, di dirmi che il mio raglio è proprio insopportabile per lui e la sua famiglia...

E soprattutto non ne ha mai fatto parola con la mia famiglia!!!

Che vigliacco!!! Purtroppo è sentenziato, sono tanto triste ma qui non posso più stare. Posso solo dire che vile come l’uomo non conosco altra bestia”.