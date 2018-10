Mai più mutilazioni dei maiali. Lo chiede a gran voce l'organizzazione Eurogroup for Animals ma soprattutto lo vogliono un milione di cittadini europei, secondo i quali l'UE deve smettere di tollerare queste macabre pratiche.

Secondo Eurogroup for Animals, infatti, l'industria europea dei suini calpesta regolarmente le leggi sul benessere e anche il volere dell'opinione pubblica alla ricerca di maggiori profitti, mentre gli stati membri chiudono continuamente un occhio.

Milioni di porcellini vengono dolorosamente castrati. Le loro code vengono bruciate, i loro denti limati. Orrori che si sommano ad altri orrori. La castrazione chirurgica dei maialini, senza alcuna soluzione per alleviare il dolore, è ancora legale nell'UE e viene effettuata su più di 70 milioni di suinetti maschi ogni anno.

Con la nuova campagna pan-europea "EndPigPain", Eurogroup for Animals e le sue 64 organizzazioni hanno denunciato le squilibrate condizioni di vita e le pratiche di manipolazione illecite affrontate dai maiali in tutta Europa,

Sottoscritta da oltre un milione di cittadini, la campagna invita i ministri dell'agricoltura nazionali e la Commissione europea a porre fine a tutte le mutilazioni suine e a garantire un'adeguata applicazione della direttiva UE.

In Europa, ci sono circa 250 milioni di suini. Non a caso siamo uno dei principali esportatori mondiali di carne suina. Tuttavia, quest'ultima viene in gran parte prodotta in violazione dei brevetti delle leggi europee.

"Ci troviamo di fronte alla situazione senza precedenti, ad eccezione della Finlandia e della Svezia, dove gli Stati membri dell'UE non rispettano le norme minime per la protezione dei suini e la Commissione europea non sta adottando misure correttive" denuncia l'organizzazione, secondo cui oltre il 90% dei suini europei finiscono per essere mutilati.

" L'affluenza di questa campagna dimostra che i cittadini europei sono sempre più consapevoli delle condizioni deplorevoli in cui vengono allevati molti suini in tutta l'UE e chiedono un profondo cambiamento. Per lo meno, il cambiamento dovrà iniziare con l'applicazione dell'attuale legislazione europea sul benessere di questi animali" si legge nella nota ufficiale.

Il problema non riguarda solo il loro benessere ma anche la credibilità della legislazione dell'UE. Firmando in massa "End Pig Pain", i cittadini europei hanno inviato un segnale forte ai propri rappresentanti.

Cosa possiamo fare?

Chiediamo anche noi ai ministri dell'agricoltura di cambiare la sorte dei maiali firmando e sostenendo la campagna EndPigPain QUI.

Francesca Mancuso