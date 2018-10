Ancora spari dei cacciatori contro le persone (e non solo). Dopo la morte di Nathan Labolani, il 19enne ucciso a fucilate mentre portava a spasso il cane, un'altra pioggia di proiettili ha raggiunto le squadre di volontari impegnati nelle ricerche di Yushra, la bambina autistica scomparsa nel Bresciano il 19 luglio (leggi qui l'appello di Chi l'ha visto).

A essere oggetto dei colpi, sparati nei boschi tra Serle e Botticino, non solo i volontari attivi nelle ricerche, ma persino i droni dei Vigili del fuoco.

"Dal PCA i vigili del fuoco informano che sono stati uditi degli spari nelle immediate vicinanze ove operavano delle squadre di ricerca. In particolare a San Gallo di Botticino ( loc. Benoi) e Nuvolera (tra monte Sapone e monte Puletto). Ieri si è sparato nella zona di volo di un drone in zona Monte Falena di Botticino. Oggi le ricerche toccano anche i comuni di Botticino (San Gallo, Ruine, Benoi, Dos, San Vito, Calchera, monte Falena) e Nuvolera ( zona delle cave, monte Sapone e monte Puletto ) . Si sono già, nei giorni scorsi, informati i sindaci dei paesi vicini a Serle. Si Richiede per favore, in queste zone, di sospendere la caccia per motivi di sicurezza. Fate girare il messaggio e informate chi caccia in quei luoghi", scrive il Comune di Serle in un post su Facebook.