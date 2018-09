Questo è l'orribile momento in cui una tigre del circo ha avuto delle convulsioni dopo aver saltato attraverso i cerchi di fuoco.

Si chiama Zena, ha 6 anni e si esibisce da sempre in un circo russo.

Il suo domatore, Artur Bagdasarov, che nel video la trascina per la coda e le versa dei secchi d'acqua sulla testa, ha difeso le sue azioni, dicendo che temeva che ci sarebbe stato un "bagno di sangue".

Le altre tigri, infatti, avrebbero potuto attaccare l'animale in difficoltà, e il domatore stesso.

Quest'ultimo dunque nega le accuse di crudeltà sugli animali, così come l'uso di una pistola stordente - come invece affermano alcuni commenti online -, insistendo sul fatto che l'animale è improvvisamente caduto preda di convulsioni per ragioni sconosciute, e così facendo ha scatenato un'emergenza nella gabbia in cui si stava esibendo.

Il video mostra come la tigre si sia gradualmente ripresa, dopo quello che potrebbe essere stato un "attacco epilettico".

L'animale ora sembra stare bene... in vista di una nuova esibizione di domenica.

Questo è il circo con animali. Un orrore che non si ferma davanti a niente.

Ma tu puoi fermare lo 'spettacolo'. Non andare al circo con animali.

Una realtà diversa è possibile.

