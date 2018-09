Segnalate alcune gravi reazioni avverse negli antiparassitari per cani e gatti

Nuova paura per i nostri amici pelosi: i medicinali usati comunemente contro le pulci e le zecche potrebbero portare a problemi neurologici sia nei cani che nei gatti. È l’allarme che arriva dalla FDA americana, che mette in guardia contro prodotti come Bravecto, NexGard, Credelio e Simparica il cui principio attivo fa parte della classe isoxazoline.

Tutti presenti sotto forma di pillole masticabili anche qui da noi e tutti dovrebbero proteggere i cani dall’attacco di pulci e zecche, ma in molti casi si tratta di farmaci che potrebbero esporre i nostri piccoli amici a un potenziale rischio di convulsioni.

Secondo un comunicato fornito dalla FDA, infatti, alcuni animali che assumono farmaci della classe isoxazolina, ossia Bravecto (tra l'altro già al centro di una vecchia vicenda che aveva fatto il giro sui social), Nexgard, Simparica e Credelio.

Questi prodotti sono approvati per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci e per il trattamento e il controllo delle infestazioni da zecche.

La FDA sta collaborando con i produttori di prodotti contenenti isoxazoline per includere nuove informazioni sulle etichette che evidenzino gli eventuali eventi neurologici, pur sostenendo che Bravecto, Credelio, Nexgard e Simparica continuano ad essere sicuri ed efficaci per la maggior parte degli animali.

Il Bravecto, in particolare, era stato al centro di molte polemiche negli anni passati, dopo la pubblicazione di molti video apparsi sui social che avrebbero documentato il verificarsi di reazioni avverse, dall'inapptenza a problemi di deambulazione e coordinazione in alcuni animali che lo avevano assunto. Il farmaco aveva creato il panico tra i proprietari di cani, tanto che erano nati anche un apposito gruppo Facebook e una petizione con oltre 15mila firme.

Alcuni dei primi sintomi di reazione sono in effetti sonnolenza, letargia, mancanza di appetito e difficoltà a deambulare.

COSA FARE?

Consultare il proprio veterinario e valutare un antiparassitario adatto per il proprio animale. Chiunque, proprietari di animali domestici e veterinari, è incoraggiato a segnalare eventi avversi.

È possibile farlo inviando segnalazione ai produttori di farmaci oppure segnalando ogni sospetta reazione al Ministero della Salute e ai Centri regionali di farmacovigilanza.

Intanto, ecco qui i migliori rimedi naturali per proteggere i cani dalle pulci.

