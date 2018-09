Se non vi piacciono i ragni allora questa scena vi sembrerà ancora più raccapricciante. Nella città di Aitoliko nella Grecia occidentale, gli abitanti si sono imbattuti in una ragnatela gigante di circa 300 metri e la colpa è dei cambiamenti climatici.

Un caldo anomalo, il proliferare di zanzare e di ragni che ne approfittano per riprodursi a migliaia. Un video che sembra una delle scene de Lo Hobbit, quando il protagonista si imbatte in un’area verde coperta da ragnatele.

Ma qui non siamo in un film, siamo a Aitoliko dove sul lato orientale della laguna, poco prima di un ponte, un enorme ragnatela copre piante, palme e vegetazione.

Gli esperti dicono che si tratta di un fenomeno stagionale, causato dai ragni Tetragnatha, che possono costruire grandi nidi per l'accoppiamento, ma gli abitanti parlano di una scena senza precedenti. Il caldo ha fatto aumentare le zanzare e quest’ultime hanno contribuito all’aumento dei ragni che approfittando di caldo e cibo non hanno esitato a riprodursi.

“È come se i ragni approfittassero di queste condizioni e facessero una specie di festa: si accoppiano e creano un'intera nuova generazione”, spiega Maria Chatzaki, professore di biologia molecolare e genetica alla Democritus University of Thrace, in Grecia.

Anche se la scena non è delle più belle (almeno per chi non ama il genere), questi ragni non sono pericolosi per l’uomo e non causano nessun danno alla flora. Il genere Tetragnatha comprende ragni cosiddetti elastici a causa dei loro corpi dall'aspetto allungato.

Essi vivono in molte aree del mondo, compresi gli Stati Uniti e l'Europa, e generalmente costruiscono le loro ragnatele vicino ad habitat acquatici. Alcune specie possono persino camminare sull'acqua.

Nel frattempo gli abitanti non possono che ringraziare: i ragni mangiano tutte le zanzare!

Dominella Trunfio

Foto: Giannis Giannakopoulos