Nevica in Sudafrica e gli animali apprezzano il fresco e i paesaggi innevati. A immortalarli nella loro selvaggia bellezza è stata Kitty Viljoen. E le foto stanno facendo il giro del web e dei social.

Giraffe, antilopi, rinoceronti ed elefanti: siamo abituati a immaginarli nel caldo della savana, in mezzo a paesaggi ampi e brulli ma ancora una volta la Natura ci mostra le sue infinite sfaccettature.

Siamo alla fine dell'inverno australe. Via i luoghi comuni. L'Africa non è solo calda ma sa anche essere glaciale. Accade infatti che in Sudafrica, in inverno ossia in questo periodo, si raggiungano temperature molto basse. E le foto scattate da Viljoen non hanno fatto altro che mostrarlo al mondo.

Questa volta i cambiamenti climatici non c'entrano. L'inverno a quelle latitudini può essere molto rigido. Le foto di Kitty Viljoen ritraggono elefanti che si godono la neve nello Sneeuberg (Snow Mountain) sul Western Cape del Sud Africa, dove la neve si è depositata alla fine della scorsa settimana.

Ha anche fotografato le giraffe che emergono tra le cime innevate degli alberi, nella regione semi-desertica di Karoo.

Anche l'antilope, immortalata nella riserva di Glen Harry Game a Graaff-Reinet, a ovest di Città del Capo, è stata colta nella sua etera bellezza, circondata da una vegetazione ghiacciata.

Tutto il Sudafrica è nella morsa del gelo. La scorsa settimana il Ministero dei trasporti è stato costretto a chiudere le strade della zona orientale della capitale. La neve ha colpito anche il Western Cape, dove le temperature sono scese sotto lo zero.

Sono previste altre nevicate nel corso del weekend in tutta la città ma anche nello stato di Kwazulu-Natal. In alcune aree si aspettano oltre 25 cm di neve in tre giorni.

Intanto gli animali passeggiano in questo paradiso bianco, ignari di essere stati immortalati e di aver raggiunto con la loro bellezza ogni angolo del mondo.

Francesca Mancuso

Foto: Kitty Viljoen