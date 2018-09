“Ed è per questo motivo che mi sto letteralmente allenando per affrontare quel momento: rimarrò con lui e con i suoi giocatoli preferiti, facendogli grattini a non finire all’orecchio, a prescindere da quanto io sia sconvolta”, ha scritto la donna.

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me