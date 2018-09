C’è un canguro che salta nei prati, fin qui, nulla di strano se non fosse che non siamo in Australia, ma nel distretto di Hellmonsödt, nel nord dell’Austria. Fa parte di uno zoo, di un allevamento? È ancora un mistero da risolvere.

Un vero e proprio giallo che tiene impegnati curiosi, ma anche le autorità locali intente a capire come un canguro, marsupiale tipico del continente australiano, possa zampettare libero in una delle praterie austriache.

Il video ha già fatto il giro del mondo, ma finora nessuno ha reclamato l’animale. La polizia ha chiamato zoo, allevamenti e il circo, ma niente da fare, finora sembra che questo canguro non appartenga a nessuno, ma di certo non può essere così perché l’Austria non è il suo habitat naturale.

Ma il suo grande spirito di adattamento che non rappresenta un pericolo per gli abitanti e difficilmente crea danni, gli permette di continuare a sopravvivere in un ambiente che non è il suo, anche se ricordiamolo il canguro è un animale che sta in gruppo.



Un altro episodio simile si era verificato nel 2015 ma a Parigi quando dei piccolo wallaby era stato avvistato in un parco. In quel caso si trattava di discendenti di alcuni canguri scappati anni prima da uno zoo, e ancora avvistamenti ci sono stati anche in Inghilterra.

Qualunque sia l’epilogo questa volta ci auguriamo che non sia quello di vedere questo simpatico canguro rinchiuso in gabbia.

