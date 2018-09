La saliva dell’orso bruno può contrastare efficacemente lo stafilococco aureo, un tipo di batterio che può causare infezioni anche gravi sull’uomo. A stabilirlo è un gruppo di ricercatori che hanno pubblicato lo studio sulla rivista PNAS e PHYS. Ma a che prezzo per questi animali?

La ricerca parla della saliva di una sottospecie di orso bruno siberiano che vive in Mongolia, nella zona settentrionale della Cina e in Siberia, ovvero dell’ Ursus arctos collaris, la cui saliva può uccidere lo stafilococco aureo, un tipo di batterio che sta diventando resistente agli antibiotici.

L’alimentazione di questo orso è per il 70% vegetariana, ma si nutre anche di alci e pesci. Proprio questo menù variegato, secondo i ricercatori, ha un impatto notevole sul micro bioma, compresa la sorprendente capacità disinfettante.

Lo studio è nato per analizzare il microbioma di diversi animali selvatici con l'obiettivo di trovare sostanze chimiche presenti in natura che possano uccidere i batteri che infettano anche gli esseri umani, in particolare i ceppi che stanno diventando o sono diventati resistenti ai trattamenti antibiotici.

Gli orsi di fatto sono stati catturati per prelevare la loro la saliva e poi utilizzando delle tecniche di screening è stata identificata una sostanza che potrebbe essere chiave per uccidere questo batterio.

I ricercatori esultano dicendo che i risultati potrebbero avere concreta applicazione in ospedali e altre strutture sanitarie, ma il pensiero non può non andare a cosa significherà tutto questo per gli orsi.

Si arriverà a costruire fattorie come quelle in Cina in cui si raccoglie la bile degli orsi per realizzare medicinali, unguenti, bibite e shampoo? Vedremo orsi catturati con trappole, immobilizzati, deformati e atrofizzati in nome della scienza?

Dominella Trunfio