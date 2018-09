Il suo palcoscenico è la foresta, il suo pubblico sono elefanti ciechi, anziani e malati ospitati da un'associazione che si prende cura di loro. Lui invece è Paul Barton, un pianista inglese che vive in Thailandia e suona proprio per i suoi giganti. Una musicoterapia davvero eccezionale.

Muovono le grandi orecchie e la proboscide a ritmo di musica, laddove manca la vista, a creare piacere ci pensa l’udito e le bellissime note di Paul Barton riescono davvero a tranquillizzare gli elefanti accuditi dalla fondazione Elephant's World, voluta proprio dal pianista.

Così gli elefanti ciechi, anziani o malati trovano le cure necessarie in un’oasi creata in mezzo alla foresta. Dal 1995 Paul Barton porta avanti il suo progetto assieme alla moglie. Stanco della vita da concertista, ha deciso di dedicarsi a questi meravigliosi pachidermi nel sud asiatico.

Oltre ad offrire loro un sostentamento, Barton suona per loro e giura che la sua musica è apprezzata tanto che gli elefanti iniziano a farsi cullare dalle note celestiali. Un toccasana per questi animali che in natura non riuscivano più ad essere autosufficienti, perché malati, feriti, traumatizzati.

Qualche anno fa, alla vigilia del suo compleanno Barton aveva avuto una bellissima idea, quella di caricarsi il pianoforte in spalla e di raggiungere l’altopiano del Kanchanaburi. Da quel momento le sue note continuano ad allietare la vita degli abitanti della foresta.

Bach, Beethoven, Schubert, Satie e tanti altri i pachidermi sembrano rapiti dalla musica classica. I video più belli sono pubblicati sul suo canale YouTube e in generale la pubblicità serve per raccogliere i fondi necessari per i lavori di manutenzione del paradiso degli animali.

E pensare che Barton è un pianista autodidatta arrivato in Thailandia quasi per caso, ma oggi è un punto di riferimento per questi elefanti,. Tra i tanti c'è anche Lam Duan, una vecchia elefantessa cieca che si culla al suo della musica.

Guardate che meraviglia:

Dominella Trunfio