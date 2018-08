Ha lasciato la sua prigione per assaporare la libertà e perché no, fare un bagno in mare. È l'amara storia di un elefante che davanti agli occhi increduli dei bagnanti si è tuffato nelle acque di di Santa Maria del Cedro, in Calabria.

Un nuotatore insolito, un po' ingombrante, ma certamente felice di aver riacquisito la libertà. L'elefante era fuggito dal circo Amedeo Orfei, all'opera a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza.

Non si sa come sia riuscito a farlo. Sta di fatto che il pachiderma si è ritrovato a gironzolare da solo per le strade della cittadina calabrese. E non c'è voluto molto prima che trovasse il mare.

Lasciandosi alle spalle una vita poco invidiabile, fatta di addestramento, reclusione e viaggi, l'elefante non ha perso l'occasione di scappare via. Così, senza saperlo, si è ritrovato ad ammirare una grande distesa blu, con acque limpide e fresche, mentre il mondo (o almeno una sua rappresentanza fatta dai bagnanti) lo guardava.

Il luogo migliore in cui trovare refrigerio dalla calura estiva. Et voilà, passo dopo passo, zampa dopo zampa, è entrato in acqua. In tanti sono accorsi a vederlo, filmando la scena, chi commosso, chi divertito.

Purtroppo, la storia non ha un lieto fine. Il povero elefante è stato riportato nella sua cella, dopo aver respirato solo qualche istante di aria salmastra e di libertà.

Uno schiavo in fuga per pochi minuti dalla sua prigione, in nome degli interessi e del "divertimento" di pochi.

Francesca Mancuso