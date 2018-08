Un orrore che non conosce fine, iniziato come ogni anno a fine primavera, a maggio. Siamo alle Isole Fær Øer dove solo di recente sono state uccise oltre 180 globicefali. È il Grindadráp, uno spettacolo tremendo che si consuma anche davanti anche occhi dei bambini.

Attenzione questo articolo contiene immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità

Ogni estate, circa 800 globicefali, ma anche alcuni delfini, vengono uccisi per la loro carne alle Isole Fær Øer, arcipelago danese situato tra la Norvegia e l'Islanda. Carne e grasso vengono utilizzati per nutrire la popolazione ma di certo non è la fame a dare vita a questo scempio. Si tratta di una vera e propria tradizione, attesa dagli abitanti.

Sea Shepherd ha assistito alla mattanza proprio la scorsa settimana, fotografando cos'è accaduto nelle spiage dell'isola di Vagar fotografie mostrano dozzine di globicefali disposti dopo una caccia di successo nelle Isole Faroe

L'associazione da tempo si batte contro questa pratica, ma il governo faroese afferma che la caccia è completamente sostenibile, un vero e proprio affare di stato in l'intera comunità viene coinvolta nella guida e nella macellazione degli animali marini.

Queste immagini mostrano dozzine di carcasse di animali disposte sulla banchina di Jatnavegur sull'isola di Vagar, mercoledì, alcune contrassegnate con numeri.

"Il livello di eccitazione tra la gente del posto era palese. I bambini piccoli correvano giocando mentre i genitori chiacchieravano e ridevano, il che sembrava essere in totale contraddizione con gli eventi che stavano per svolgersi. Appena un globicefalo è stato tirato fuori dall'acqua di fronte a me da più uomini dai 15 ai 40 anni, sono esplose le grida" racconta Sea Shepherd. "Il suono della paura e del panico è stato chiaro a tutti, ma è caduto nel vuoto dei partecipanti che hanno continuato a ridere e ad apprezzare la brutalità".

Ecco le immagini:

Francesca Mancuso

Foto: Sea Shepherd