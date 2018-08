Sono riusciti a immortalare la bellezza eterea degli uccelli, colti durante gli attimi di vita quotidiana, in volo o fermi sulla Terra, a riposare, ad accudire i loro piccoli o a cacciare. Sono i vincitori del Bird Photographer of the year awards, il premio dedicato alle immagini più belle degli uccelli.

Il Bird Photographer of the Year awards è una competizione che celebra l'arte della fotografia degli uccelli e ne promuove la conservazione aiutando il British Trust for Ornithology a sostenere la ricerca sulla tutela di questi animali. Il 20 agosto scorso sono stati resi noti i vincitori.

Oltre al premio principale, pari a 5.000 sterline (circa 5500 euro) e al premio per il miglior portfolio pari a 2.000 sterline (circa 2200 euro), i partecipanti che si sono classificati tra le prime posizioni nelle varie categorie si sono aggiudicati anche attrezzature, consulenza professionale e abbigliamento.

Guidata da Chris Packham, la giuria era composta da un gruppo di giudici esperti e diversi tra cui fotografi naturalisti come David Tipling, Paul Sterry, Andrew Cleave MBE e Brian E. Small, montatori come Matt Merritt di Bird Watching Magazine e Matt Bennett di Digital Photographer Magazine, il Responsabile dei contenuti di Alamy, Alan Capel e molti altri.

Il vincitore assoluto del concorso è stato Pedro Jarque Krebs dal Perù che è si aggiudicato il primo premio del Bird Photographer of the Year 2018 di 5.000 sterline, grazie alla sua vibrante immagine che raffigura i fenicotteri americani. La foto è quella che appare come copertina dell'articolo e ha conquistato anche un altro premio, quello di Creative Imagery 2018.

Abbiamo selezionato per voi le foto che hanno conquistato le prime posizioni per le singole categorie.

Best Portfolio 2018

Il premio è andato a Petr Bambousek della Repubblica Ceca.

Best Portrait 2018

Il vincitore è Saverio Gatto con la foto del Falaropo dal collo rosso.

Birds in the Environment 2018

Il vincitore è Salvador Colvée con questa splendida immagine che immortala uno struzzo.

Attention to Detail 2018

Ad aggiudicarsi il primo premio per questa categoria è stato David Easton con la foto Western Crowned-pigeon, che raffigura il Piccione incoronato occidentale.

Bird Behaviour 2018

Richard Shucksmith ha conquistato la giuria con la foto Northern Gannet, che incornicia una splendida Sula settentrionale o Sula bassana.

Birds in Flight 2018

Il vincitore è Sienna Anderson con la foto Little Egret, che raffigura una garzetta.

Garden and Urban Birds 2018

La foto European Robin (Pettirosso europeo) di Nikos Bukas ha conquistato il primo posto della categoria.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto: Photocrowd