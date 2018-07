I cambiamenti della legge sulle specie in via di estinzione negli Usa mettono a rischio piante e animali in tutto il paese. I repubblicani, da quando Donald Trump è in carica, stanno cercando di modificare l'Endangered Species Act (ESA).

Secondo le nuove proposte, la protezione verrebbe limitata alle specie designate come "minacciate" (un livello inferiore a rischio di estinzione), considerano i costi economici prima di difendere una specie e dando meno importanza alle minacce a lungo termine come i cambiamenti climatici.

Dal canto suo, l'amministrazione Trump si è resa celebre anche per altre soluzioni a svantaggio dell'ambiente. Il presidente ha cancellato gran parte del Bears Ears National Monument, area protetta dello Utah e ha già ordinato la riduzione del 47% del Grand Staircase-Escalante, due importanti parchi. Con una sola firma, ha proclamato un ridimensionamento di due monumenti nazionali non più soggetti a tutela ambientale ma liberi di essere sfruttati per l'estrazione di petrolio e gas.

Più di 1.600 specie sono in pericolo di estinzione ma 6 in particolare potrebbero esserlo ancora di più a causa delle modifiche dell'Endangered Species Act, per favorire le multinazionali delle fossili:

1. Orso polare

L'orso polare - e altre specie artiche minacciate - affrontano forse il maggior rischio nell'approccio proposto da Trump. Gli animali resterebbero in balia degli effetti dei cambiamenti climatici se i loro territori fossero messi nelle mani delle lobby del petrolio.

2. Gallo della salvia

Una splendida creatura, che vive negli Usa e in Canada. Cosa c'entra con petrolio e gas? La maggior parte di questi uccelli vive in aree protette e in aree pubbliche in attesa di essere cedute ai petrolieri. (Foto in copertina)

3. Lupo grigio

Da quando è stato reintrodotto nel parco nazionale di Yellowstone nel 1995, il lupo si è diffuso in tutto il nord degli Stati Uniti. Ma secondo la proposta di modifica dell'Esa, la protezione verrebbe eliminata e insieme anche la possibilità di reintrodurre il lupo grigio messicano a sud-ovest del paese.

4. Delta smelt

Un pesce che vive nel delta di alcuni fiumi americani e che nella lista rossa dell'Iucn è classificato come fortemente a rischio perché la popolazione è diminuita di oltre il 90 percento negli ultimi 10 anni (tre generazioni hanno circa 3 anni) e il declino è ancora in corso. Mentre l'ecosistema del delta del San Joaquin-Sacramento in California settentrionale è stato sostituito da fattorie e argini, gli habitat di questi animali sono svaniti. Secondo le modifiche dell'Esa, il pesce riceverà meno protezione.

5. Salmone argentato

Foto: Smithsonian Institution

È una specie di pesce osseo marino e d'acqua dolce appartenente alla famiglia salmonidae. Il riscaldamento delle acque, la distruzione degli habitat e l'irrigazione agricola hanno fatto precipitare le popolazioni di salmone nel nord-ovest, e le nuove regole di Trump potrebbero ostacolare qualsiasi ripresa. Nel bacino del fiume Klamath, ad esempio, i legislatori devono negoziare con gli agricoltori la quantità di acqua da inviare a valle durante gli anni di siccità.

6. Orso grizzly

Circa 700 orsi vivono nella regione di Yellowstone, altri 1.100 si trovano vicino al parco nazionale del ghiacciaio. Ma quelli che vivono nei pressi delle North Cascades di Washington potrebbero avere una vita difficile. Si prospetta un taglio dei finanziamenti per lo sforzo di tutela.

