Dentro una sorta di labirinto di vetro, dove ha giusto lo spazio per percorrere un corridoio. Sottoposta, senza possibilità di ripararsi, agli sguardi dei presenti. Guardate cosa succede a Mevzoo, un cafè di Istanbul, in Turchia dove una giovane leonessa è rinchiusa in una teca.

Purtroppo non è uno scherzo, ma immagini drammatiche di un felino privato del proprio habitat naturale e della libertà, diventato fenomeno da baraccone dentro un affollato cafè turco.

Non siamo allo zoo, ma il risultato è lo stesso. Nel video pubblicato in rete si vede una bambina che corre divertita attorno alla teca e la leonessa che la segue come un automa.

Ancora una volta rimaniamo esterrefatti da ciò di cui è capace l’uomo pur di trarre profitto. Una leonessa, una predatrice in natura costretta in gabbia a intrattenere i clienti annoiati seduti ai tavoli intorno alla teca.

Si scatena l’indignazione del web, la rabbia nel vedere un animale sottoposto a un evidente episodio di maltrattamento. Lontano dalla Savana, dalle sue abitudini, stressato e in forte sofferenza. E per che cosa poi? Per bere un caffè guardando negli occhi un grande felino?

Ma purtroppo la leonessa non sola al Mevzoo, con lei ci sono anche cavalli, uccelli di varie specie, conigli, fenicotteri ed addirittura anche un coccodrillo, ma anche se in realtà nella sua descrizione si presenta come una sorta di centro di riabilitazione per animali. A noi sembra più uno zoo e qui ci sembra di essere molto lontani da un centro che ha a cuore il benessere animale.

Ancora più scioccante è il fatto che il felino possa essere nutrito dai clienti:

Per questo motivo in rete è stata lanciata una petizione ( è in lingua turca, facilmente con il tasto destro del mouse potete utilizzare il traduttore), per fermare questo orrore.

